Спортивный директор «Спартака» высказался об уходе Бакаева

Спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу ухода российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Каттани сказал журналистам, что у него отличные человеческие отношения с Бакаевым, но этого для продления контракта оказалось недостаточно. Функционер отметил, что история Бакаева в «Спартаке» закончилась вполне нормально.

«Ненормально было, когда журналисты после каждого матча спрашивали на тему того, сколько он отыграл», - добавил Каттани.

Напомним, что Зелимхан Бакаев покинул «красно-белых» на правах свободного агента. Пресса активно сватает полузащитника в питерский «Зенит».