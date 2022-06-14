Четыре футболиста «Спартака» не смогут сыграть в Суперкубке

Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани рассказал журналистам о том, кто из футболистов «Спартака» не сыграет в матче за Суперкубок России.

Каттани сказал, что в поединке за Суперкубок не смогут сыграть Кристофер Мартинс, Шамар Николсон, а также вернувшиеся из аренды Алекс Крал и Гус Тиль. Спортивный директор спартаковцев отметил, что все эти игроки выступали за свои сборные.

«По Тилу и Кралу будем что-то решать уже после их возвращения», - добавил Каттани.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге.