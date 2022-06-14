Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны детали контракта тренера «Спартака» Абаскаля

14 Июня 2022 • 12:46 Комментировать

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам детали контракта нового тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Каттани заявил, что соглашение 33-летнего испанского специалиста со столичным клубом рассчитано на два года, а вместе с Абаскалем в «Спартак» перейдут один из его помощников и физиотерапевт. Спортивный директор не стал отвечать на вопрос о том, есть ли в контракте испанского тренера опция о досрочном отъезде.

«Этими вещами я не занимаюсь», - добавил Каттани.

Напомним, что Гильермо Абаскаль до этого работал в швейцарском «Базеле». На посту главного тренера «Спартака» испанец заменил Паоло Ваноли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
13:05 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков вошёл в тренерский штаб клуба РПЛ
12:58 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» высказался об уходе Бакаева
12:52 · Россия. Премьер-лига
Четыре футболиста «Спартака» не смогут сыграть в Суперкубке 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о «Спартаке»: Приехали, сыграли, уехали, а бойкотировать ни к чему
12:37 · Россия. Премьер-лига
Каттани хотел пригласить Клоппа в «Спартак» 2
12:29 · Россия. Премьер-лига
Каттани: У «Спартака» было 8 претендентов на замену Ваноли
12:25 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака»: Ваноли до последней минуты думал исключительно о команде
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» сообщил о выкупе трёх легионеров официально
12:19 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Рыбусе: «Спартаку» нравится приглашать тех, кто сейчас не на пике
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» опасается выпускать собственное пиво из-за сходства дизайна с флагом Украины
11:58 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «То, что «Спартак» постоянно жалуется, не красит их»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался по поводу предложения ввести в футболе чистое игровое время
11:48 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Абаскаль? «Спартаку» нравится брать «котов в мешке»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Бакаев близок к подписанию четырёхлетнего контракта с «Зенитом»
11:20 · Россия. ФНЛ
Экс-защитник «Уфы» Сухов проходит предсезонный медосмотр с башкирской командой
Все новости
Рекомендуем