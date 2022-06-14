Стали известны детали контракта тренера «Спартака» Абаскаля

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам детали контракта нового тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Каттани заявил, что соглашение 33-летнего испанского специалиста со столичным клубом рассчитано на два года, а вместе с Абаскалем в «Спартак» перейдут один из его помощников и физиотерапевт. Спортивный директор не стал отвечать на вопрос о том, есть ли в контракте испанского тренера опция о досрочном отъезде.

«Этими вещами я не занимаюсь», - добавил Каттани.

Напомним, что Гильермо Абаскаль до этого работал в швейцарском «Базеле». На посту главного тренера «Спартака» испанец заменил Паоло Ваноли.