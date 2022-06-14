Мостовой — о «Спартаке»: Приехали, сыграли, уехали, а бойкотировать ни к чему

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу «Спартака», который может бойкотировать матч за Суперкубок России.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что раз принято решение играть в Санкт-Петербурге, то от этого уже никуда не деться. Экс-игрок отметил, что «красно-белым» нужно приехать, сыграть и уехать, а бойкотировать матч ни к чему.

«А Зарема нам ничего нового не сказала, мы её уже наслушались за последние два-три дня. Раздули из мухи слона», - добавил эксперт.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге.