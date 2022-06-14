Каттани хотел пригласить Клоппа в «Спартак»

Итальянский функционер Лука Каттани, работающий спортивным директором московского «Спартака», высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

В интервью журналисту «Чемпионата» он заявил, что хотел бы видеть немецкого специалиста у руля «красно-белых», однако понимает, что Клопп не согласится на работу в «Спартаке».

Что касается нового тренера Гильермо Абаскаля, Каттани назвал его многообещающим специалистом.

Испанец занял пост наставника «народной команды» несколько дней назад, сменив у руля итальянца Паоло Ваноли.