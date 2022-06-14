Каттани: У «Спартака» было 8 претендентов на замену Ваноли

Спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам, что московская команда рассматривала восемь разных тренеров на замену Паоло Ваноли.

Каттани сказал, что когда стало понятно, что нужно искать нового тренера, то у «Спартака» было восемь претендентов на замену Ваноли. Спортивный директор «красно-белых» отметил, что трое хотели просто нажиться, одному не позволила приехать в Россию жена, а у ещё одного кандидата был действующий контракт с другим клубом.

«Абаскаль был убедителен и был единственным, кто всё прекрасно понимал», - добавил Каттани.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально возглавил «Спартак». До этого испанский специалист работал в швейцарском «Базеле».