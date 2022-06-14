Спортивный директор «Спартака»: Ваноли до последней минуты думал исключительно о команде

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода итальянского тренера Паоло Ваноли.

Каттани сказал, что не считает уход итальянского специалиста каким-то предательством, ведь в других клубах тренеры уходили сразу, а Ваноли доработал до конца сезона.

«Паоло до последней минуты думал исключительно о команде, так как мы с ним по восемь раз в день общались и обсуждали рабочие моменты», - добавил спортивный директор «красно-белых».

Напомним, что Паоло Ваноли принял решение покинуть столичный клуб после окончания сезона. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством итальянца выиграл Кубок России.