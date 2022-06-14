Быстров — о Рыбусе: «Спартаку» нравится приглашать тех, кто сейчас не на пике

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался по поводу перехода польского защитника Мацея Рыбуса из «Локомотива» в «Спартак».

Быстров сказал «Спорт уик-энду», что не знает, сможет ли Рыбус помочь «красно-белым», так как поляк в последнее время и в составе «Локомотива» уже особо не блистал, но, возможно, в «Спартаке» у защитника откроется второе дыхание.

«Спартаку» вообще нравится приглашать тех, кто сейчас не на пике», - отметил экс-игрок.

Напомним, что Мацей Рыбус недавно перебрался в «Спартак» на правах свободного агента. До этого поляк долгое время выступал за «Локомотив».