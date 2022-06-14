«Ростов» опасается выпускать собственное пиво из-за сходства дизайна с флагом Украины

В «Ростове» планируют запустить собственное производство пива, однако клуб пока не может решить вопрос с дизайном продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

По данным источника, представитель РПЛ опасается выпускать напиток в клубных желто-синих цветах, схожих на расцветку флага Украины. По мнению некоторых сотрудников «Ростова», выпуск продукции в данной расцветке достаточно рискованное дело, учитывая нынешние реалии.

В связи с этим производство пока не запущено. В клубе никак не могут согласовать окончательный вариант дизайна.

В прошлом сезоне чемпионата России «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице.