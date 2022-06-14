Колосков высказался по поводу предложения ввести в футболе чистое игровое время

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался по поводу предложения главы ФИФА Джанни Инфантино ввести в футболе чистое игровое время.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что это нововведение вряд ли будет принято, ведь это просто мнение президента ФИФА, которое он уже не в первый раз выражает на публике.

«Чтобы провести подобный эксперимент нужно будет коллективное одобрение тренеров, футболистов, руководителей клубов и судей», - добавил почётный президент РФС.

Напомним, что до этого Инфантино снова предложил ввести в футболе чистое игровое время, как это происходит в хоккее и баскетболе.