Быстров: Абаскаль? «Спартаку» нравится брать «котов в мешке»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался по поводу нового главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Быстров сказал «Спорт уик-энду», что спартаковцы не перестают удивлять его. Экс-игрок отметил, что руководство московского клуба вот уже три года не может собрать команду, которая будет достойно соперничать с «Зенитом».

«Про Абаскаля я вообще ничего не знаю, но в своё время и про Ваноли я тоже ничего не знал. «Спартаку» просто нравится брать «котов в мешке», - добавил Быстров.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль официально стал новым тренером «Спартака».