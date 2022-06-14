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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» раскрыл состав «важного заявления»

14 Июня 2022 • 11:19 Комментировать (1)

Сегодня утром пресс-служба московского «Спартака» заинтриговала своих болельщиков, анонсировав важное заявление. В телеграм-канале был написано, что обо всем станет известно в 11:00 по московскому времени.

В назначенное время «красно-белые» объявили, что голландский вингер команды Куинси Промес будет со следующего сезона выступать под десятым номером. В минувшем розыгрыше на спине легионера красовалась цифра 24.

На счету 30-летнего голландца шесть голов и один ассист в 22 матчах минувшего сезона РПЛ. Прошлую кампанию «красно-белые» завершили на десятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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