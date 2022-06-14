Пименов: «Спартаку» будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Питере

Бывший футболист сборной России, а ныне эксперт Руслан Пименов высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Пименов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцам будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Экс-игрок отметил, что это будет дополнительной мотивацией для «красно-белых».

«Если «Спартак» решит вопрос на футбольном поле, то это сразу повысит их уровень», - добавил Пименов.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурга на «Газпром-Арене».