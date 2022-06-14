Экс-арбитр Захаров назвал Широкова непорядочным человеком

Бывший судья Игорь Захаров жёстко высказался по поводу экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова.

Захаров сказал «Советскому спорту», что считает Широкова непорядочным человеком, который позволяет себе на поле слишком многое. Экс-арбитр отметил, что нормальному человеку было бы стыдно за подобное поведение, а Широкову нет.

«В пылу борьбы драки на поле случаются, но не идти же целенаправленно бить кулаком в лицо начинающему судье», - добавил Захаров.

Напомним, что два года назад Роман Широков во время одного из любительских матчей ударил в лицо судью за то, что тот показал ему красную карточку.