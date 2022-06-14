Захаров: «Егоров отвратительно работал руководителем судейского корпуса»

Известный российский арбитр Игорь Захаров подверг критике работу Александра Егорова на посту руководителя департамента судейства РФС в период с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Захаров считает, что Егоров несёт ответственность за огромное количество судейских ошибок, которые начали происходить в период его работы.

«Я считаю, что он очень виноват. Только зачем это сейчас обсуждать? Не много ли чести? Егоров отвратительно работал руководителем судейского корпуса. Удивительно, что ему дали так тихо и спокойно уйти после всего, что он натворил», — приводит слова Захарова «Советский спорт».

Захаров заявил, что Егоров должен был уйти с позором, а также выразил сомнения в профессиональности и образованности экс-главы судейского корпуса.