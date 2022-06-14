Экс-арбитр Захаров жёстко раскритиковал российское судейство

Бывший арбитр Игорь Захаров в разговоре с журналистами жёстко высказался по поводу качества российского судейства.

Захаров сказал «Советскому спорту», что состояние российского судейства стабильно тяжёлое, так как количество серьёзных ошибок в последнее время сильно возросло. Экс-арбитр отметил, что все эти ошибки неоправданные и совершенно необъяснимые.

«Ошибки, которые связаны с ВАР, это вообще отдельная песня, а началось это отнюдь не вчера», - добавил Захаров.

Напомним, что многие клубы РПЛ выражали недовольство работой арбитров в прошедшем сезоне.