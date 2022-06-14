Отец Агаларова высказался о будущем своего сына

Руслан Агаларов, являющийся отцом нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.

В интервью «Спорт-экспрессу» он подчеркнул, что у Гамида действующее соглашение с уфимским клубом. В связи с этим он обязан поехать на тренировочный сбор с командой.

При этом отец игрока отметил, что параллельно могут решаться другие вопросы по будущему его сына.

Агаларов стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги. Гамид отметился 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 33 поединках за уфимскую команду.