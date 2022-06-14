Экс-игрок «Спартака» может вернуться в Россию

Камерунский защитник Иола Зепатта, который выступал за молодёжную команду «Спартака», может в ближайшее время вернуться в Россию.

Как сообщает Metaraitings.ru, 23-летний камерунский футболист может получить российский паспорт. В услугах защитника заинтересованы не только команды из РПЛ, но и некоторые клубы из подэлитного дивизиона. Стоит отметить, что Зепатта выступал за молодёжный состав «Спартака», за который провёл 22 встречи.

Последним клубом Иолы Зепатты был «Скопье». В македонском чемпионате защитник провёл восемь поединков, в которых получил три жёлтые карточки.