«Спартак» анонсировал важное заявление

Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала важное заявление, которое команда собирается сделать сегодня.

Как сообщила пресс-служба «красно-белых» в своём телеграм-канале, в 11.00 по московскому времени столичная команда сделает важное заявление, которое, судя по всему, будет касаться Суперкубка России.

«Бойкотируйте все свои дела, ведь у нас важное заявление», - заявили в пресс-службе «Спартака».

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Спартаковцы могут бойкотировать встречу, так как игра пройдёт не на нейтральном поле.