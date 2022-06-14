Газзаев: Увеличение числа замен позволит поддерживать высокий темп игры

Бывший наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поддержал повсеместное введение правила пяти замен в мировом футболе.

Газзаев сказал «РБК-Спорту», что увеличение количества замен поможет поддерживать тренерам высокий темп игры, а также даст возможности варьировать различные тактические схемы. Опытный специалист отметил, что подобное решение в футбольном сообществе уже давно назревало.

«Это хорошее решение, так как сегодня достаточно контактный и динамичный футбол с большим количеством травм, а пять замен помогут разнообразить ход игры», - добавил Газзаев.