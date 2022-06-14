Онопко: Пять замен не повлияют на зрелищность

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Виктор Онопко высказался по поводу увеличения количества замен в мировом футболе.

Онопко сказал «РБК-Спорту», что он уже и забыл о том, что когда-то в футболе можно было бы делать только три замены. Тренер отметил, что в мировом футболе будет всё так же, как и было раньше, ведь все команды будут в абсолютно равных условиях.

«Количество замен на зрелищность матчей точно никак не повлияет», - добавил Онопко.

Напомним, что в большинстве чемпионатов командам можно делать по пять замен, но сделаны они должны быть в три слота. Из топ-лиг только в Англии делали традиционные три перестановки.