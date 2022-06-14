Таски высказался о новом главном тренере «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Сердар Таски отреагировал на смену главного тренера в команде. Вместо итальянца Паоло Ваноли готовить «красно-белых» к новому сезону будет испанец Гильермо Абаскаль.

«Не знаю нового тренера. Абаскалю будет непросто, давление будет идти каждый день. Но надо подождать и посмотреть, добьется ли «Спартак» успеха после назначения», - приводит слова Таски Metaratings.ru.

Напомним, что Абаскаль до переезда в Россию работал главным тренером швейцарского «Базеля». Вместе с командой испанский наставник занял второе место в турнирной таблице чемпионата.