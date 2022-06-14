Клейменов и Алекперов могут покинуть совет директоров «Спартака»

Кирилл Клейменов и Юсуф Алекперов могут в ближайшее время покинуть совет директоров московского «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», оба функционера могут в скором времени выйти из совета директоров московской команды. Стоит отметить, что Алекперов вошёл туда в мае прошлого года, а Клейменов стал членом совета директоров «Спартака» в июне этого же года.

Напомним, что в прошедшем сезоне спартаковцы под руководством Паоло Ваноли заняли десятую строчку турнирной таблице РПЛ, но сумели выиграть Кубок России. Недавно «красно-белых» возглавил молодой испанский тренер Гильермо Абаскаль.