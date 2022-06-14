Зарема предложила пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок

Зарема Салихова в очередной раз в ироничном ключе высказалась по поводу решения РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что это решение РФС нарушает спортивный принцип и отдаёт душком. Супруга Леонида Федуна отметила, что нужно внести в регламент поправку о том, чтобы все Суперкубки теперь игрались на «Газпром-арене».

«Единственное верное решение здесь будет суперфинал между «Зенитом» и «Динамо» Санкт-Петербург (оно же «Сочи»), ведь для обеих команд этот город родной», - добавила Салихова.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля.