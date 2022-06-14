Волейболист Спиридонов: Вряд ли у Рыбуса возникнут проблемы в связи с переходом в «Спартак»

Волейболист Алексей Спиридонов высказался по поводу перехода польского защитника Мацея Рыбуса в московский «Спартак».

Спиридонов сказал «Матч ТВ», что вряд ли у Рыбуса возникнут какие-то проблемы в связи с переходом в «Спартак». Волейболист отметил, что если поляк хочет играть и зарабатывать деньги, то всё будет хорошо.

«Если Рыбуса теперь перестанут вызывать в сборную, то для него это не станет такой уж большой потерей», - добавил спортсмен.

Напомним, что Мацей Рыбус на правах свободного агента перебрался из «Локомотива» в «Спартак». Польские власти раскритиковали футболиста за решение остаться в России.