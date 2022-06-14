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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров высказался о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России

14 Июня 2022 • 08:27 Комментировать

Экс-футболист национальной команды России Владимир Быстров отреагировал на возможный бойкот московским «Спартаком» матча за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

В интервью «Советскому спорту» он заявил, что варианта с бойкотом не допускает. По словам Быстрова, владелец «красно-белых» Леонид Федун всегда захочет победить Миллера.

Также Владимир отметил, что проводить встречу на нейтральном стадионе не стоит. По его мнению, этот матч не будет уступать по атмосфере финалу Кубка страны, состоявшемуся в «Лужниках».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Леонид Федун
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