Радимов назвал лучшего игрока РПЛ

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, кого считает лучшим игроком сезона в российском чемпионате.

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что для него не стало неожиданностью то, что лучшим игроком сезона был в итоге назван бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который сразу же начал показывать высокий уровень игры. Наставник «Зенита-2» отметил, что вместе с бразильцем отметил бы ещё одного игрока питерского клуба.

«Возможно, я кого-то удивлю, но рядом с Клаудиньо я бы ещё поставил Далера Кузяева», - добавил Радимов.

Напомним, что Далер Кузяев в прошедшем сезоне провёл в РПЛ 22 встречи, в которых отметился шестью ассистами.