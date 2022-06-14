Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возвращение Джона Кордобы и Кайо в стан «быков».

«Если легионеры разошлись с договорённостями, когда им запрещала федерация играть, это один вопрос. Теперь они возвращаются и это нормально. А если возвращаться, как тот же Крыховяк, то это не подлежит вообще никаким разговорам. Человек ещё выставляет условия, ещё что-то. А если уходили, договорившись, что вернутся после снижения ограничений Федерации, то это другое. Разные моменты же бывают. Можно сказать, что приход этих футболистов для «Краснодара» - приобретение.

Понятно, что молодые ребята, воспитанники, старались, вытаскивали игры на эмоциях каких-то, но чемпионат есть чемпионат. Футболисты -игровики, конечно, привнесут новые силы команде. За медали «Краснодар» будет бороться, однозначно. Неизвестно еще, что будет с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. А как будут играть, никто не скажет заранее. Вот «Динамо»: начали хорошо, а под конец сезона им не хватило, хотя состав тот же, команда та же. Многое будет зависеть и от финансовой составляющей. Если всё будет в порядке, то «Краснодар» будет в гонке за медали. А бывает, как со «Спартаком»: финансы есть, а команда закончила чемпионат на десятом месте», - сказал Деменко.