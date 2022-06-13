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Деменко: «Мартынович понимает, что скорее всего «Рубин» решит вопрос с выходом в РПЛ за один сезон» эксклюзив

13 Июня 2022 • 23:26 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Александра Мартыновича в «Рубин».

«Мартынович - игрок опытный, что там говорить. Он в карьере прошёл все моменты. Многие сейчас будут говорить про его возраст, но «Рубин» взял себе очень хорошего футболиста и хорошего человека, что является немаловажным фактором. Саша спокойный и рациональный. Его опыт будет важен для «Рубина». Конечно, Саша мог бы играть ещё в Премьер-лиге. Но, думаю, Казань предложила хорошие условия, плюс город. К тому же он понимает, что скорее всего «Рубин» решит вопрос с выходом в РПЛ и через год вернётся в элиту.

Для Казани это, однозначно, усиление. Для меня не понятно, почему «Краснодар» не стал оставлять Мартыновича в клубе. Он был капитаном. Но наверное это критерии тренера. Возможно, тренер сейчас ищет молодых. Может быть, с финансовыми проблемами столкнулись. Наверное все-таки Сторожук не видит его сейчас, как основного защитника в своей команде. У каждого тренера свое мнение. Сыграл роль и момент, что Мартынович провёл мало матчей в конце сезона. Возможно, боятся травм. В любом случае, Мартынович - легенда «Краснодара». Главное, чтобы теперь у него не было травм. «Рубин» заполучил очень хорошего защитника», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Максим Деменко Александр Мартынович
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