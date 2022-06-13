«Не будем бежать впереди паровоза»: Евсеев – о возвращении «Шинника» в РПЛ

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев написал в социальных сетях пост, посвящённый потенциальному выходу команды в РПЛ.

«Приятно, когда твоя команда завоевала повышение в классе. Важно, когда первое лицо региона не только поздравляет с победой, но и публично говорит о стратегической цели «Шинника» вернуться в Премьер-лигу. Но не будем бежать впереди паровоза», — написал Евсеев в социальных сетях.

Специалист добавил, что команде нужно укрепить проблемные позиции, а затем освоиться в ФНЛ. Евсеев написал, что знает, какие бюджеты будут у команд, поэтому сезон у «Шинника» не будет простым.

Вадим Евсеев возглавил «Шинник» летом 2021 года, его контракт с ярославским клубом истекает 30 июня. Ни тренер, ни представители команды не комментируют продление контракта.

«Шинник» провёл прошлый сезон в ФНЛ-2, где занял первое место, и выступит в Футбольной национальной лиге.