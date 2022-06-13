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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба опубликовал фото с тренером бойца UFC Александра Волкова

13 Июня 2022 • 20:23 Комментировать

Российский нападающий Артём Дзюба поделился в социальных сетях фотографией, на которой он находится с тренером российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова Тарасом Кияшко.

Оба спортсмена стоят в ожидающей стойке. При этом на заднем плане видно, что они находятся на футбольном поле.

33-летний Дзюба в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат России в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. В составе «сине-бело-голубых» Дзюба становился победителем Российской премьер-лиги четыре раза подряд.

Он покинул «Зенит» 22 мая. Футболист почти месяц фактически является свободным агентом. Ранее российские СМИ писали о том, что российский нападающий может продолжить карьеру в Турции.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба РПЛ Александр Волков
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