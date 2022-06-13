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Гол Бистровича со штрафного в ворота «Локомотива» признан самым красивым по версии болельщиков ЦСКА видео

13 Июня 2022 • 20:13 Комментировать

На официальном сайте ЦСКА состоялся опрос, в котором предлагалось выбрать самый красивый гол в сезоне-2021/22.

Болельщики «армейского» клуба отдали 882 голоса за гол полузащитника Кристияна Бистровича со штрафного в ворота «Локомотиву». Замкнул топ-7 гол Фёдора Чалова в ворота «Крыльев Советов» (42 голоса).

Забитый мяч защитника Марио Фернандеса в ворота «Ростова» в 30-м туре РПЛ стал вторым в рейтинге. (375 голосов). Топ-3 замкнул гол полузащитника Юсуфа Языджи в ворота «Спартака».

«Армейцы» по итогам сезона-2021/22 заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда выходит из отпуска 15 июня.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес РПЛ Кристиян Бистрович Юсуф Языджи
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