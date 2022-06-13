Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста в сезоне-2021/22

На официальном сайте московского «Спартака» прошло голосование среди болельщиков команды. Поклонникам «красно-белых» предлагался список из молодых футболистов команды, за которых нужно отдать голос.

По итогам опроса болельщики признали лучшим игроком «Спартака» 22-летнего полузащитника Михаила Игнатова. Он набрал 32% голосов, вторым стал Руслан Литвинов (26%), третьим стал Наиль Умяров (20%). Сообщается, что в голосовании приняли участие более 40 тысяч человек.

В сезоне-2021/22 Игнатов сыграл за «Спартак» 24 матча в чемпионате России и отдал две голевые передачи.