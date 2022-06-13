Черевченко сообщил о том, что ведёт переговоры с азиатскими командами

Бывший главный тренер «Локомотива», «Химок» и других клубов РПЛ Игорь Черевченко сообщил, где может продолжить карьеру.

«Есть предложения из Азии. Уже встречались с клубами, обсуждали. Из России предложений не было», — сказал Черевченко «Спорт-Экспрессу».

Специалист добавил, что к нему проявляют интерес в своём большинстве зарубежные команды. Тренер заявил, что всегда готов вернуться в Россию, но предложение пока не поступало.

47-летний Черевченко начал карьеру главного тренера в «Локомотиве» в сезоне-2014/15. После этого он тренировал «Балтику», тульский «Арсенал» и «Химки».