Самедов не видит проблемы в том, если Миранчук покинет «Аталанту»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на новости о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб.

«Если все этого хотят и есть возможность сменить команду, то почему нет? Желаю ему только удачи», — сказал Самедов «Чемпионату».

Утром, 13 июня, появилась информация о том, что «Аталанта» собирается расстаться с 10 футболистами в летнее трансферное окно. В этот список попал 26-летний россиянин.

Миранчук в прошедшем сезоне принял участие в 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился пятью голевыми передачами. Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что команды РПЛ не смогут позволить себе трансфер Миранчука.