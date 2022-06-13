Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о подписании белорусского защитника Александра Мартыновича.

Известно, что контракт подписан сроком на два года. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Краснодар», который он покинул этим летом.

В прошедшем сезоне-2021/22 белорус сыграл за «быков» всего лишь восемь матчей в Российской премьер-лиге, результативными действиями он не отметился.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел в Футбольную национальную лигу и следующий сезон проведёт во второй лиге. «Краснодар» в прошлом сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.