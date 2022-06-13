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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» перешёл в «Рубин» официально

13 Июня 2022 • 18:52 Комментировать

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о подписании белорусского защитника Александра Мартыновича.

Известно, что контракт подписан сроком на два года. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Краснодар», который он покинул этим летом.

В прошедшем сезоне-2021/22 белорус сыграл за «быков» всего лишь восемь матчей в Российской премьер-лиге, результативными действиями он не отметился.  

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел в Футбольную национальную лигу и следующий сезон проведёт во второй лиге. «Краснодар» в прошлом сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Фнл Александр Мартынович РПЛ
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