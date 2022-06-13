Стали известны подробности контракта ЦСКА с новичком Гайичем

Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канате «Инсайды от Карпа» опубликовал подробности будущего контракта полузащитника Милана Гайича с ЦСКА.

По информации инсайдера, «армейский» клуб подпишет 26-летнего серба на три года с опцией продления контракта еще на один сезон.

30 июня у Гайича истекает контракт с «Црвеной Звездой», он может перейти в ЦСКА бесплатно. Вероятнее всего, он станет заменой взявшему паузу Марио Фернандесу.

В прошедшем сезоне Гайич сыграл 43 матча за сербский клуб, забил один гол и отдал 10 результативных передач.