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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Власти Польши раскритиковали решение Рыбуса остаться в России

13 Июня 2022 • 18:26 Комментировать (1)

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач обрушил шквал критики на защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьёй ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши», — написал Пшидач на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 32-летний поляк женат на россиянке, у пары растёт ребёнок. Зимой, когда УЕФА разрешил иностранцам покидать Россию, Рыбус не сделал этого, оставшись в «Локомотиве».

В июне у него истёк контракт с «железнодорожниками», и он подписал контракт со «Спартаком». Он объяснил это тем, что не хочет подвергать свою семью опасности.


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