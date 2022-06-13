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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА представит Федотова новым главным тренером команды в течение двух дней

13 Июня 2022 • 17:52 Комментировать

Стало известно о том, что российский тренер Владимир Федотов возглавит ЦСКА 14 июня.

Об этом пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. По данным издания, клуб уже принял решение о назначении Федотова наставником команды.

Источник утверждает, что ЦСКА объявит о назначении специалиста на пост главного тренера команды до начала летних сборов, которые начнутся 15 июня.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин обвинил специалиста в непрофессионализме. В сезоне-2021/22 «Сочи» под руководством 55-летнего тренера впервые в истории занял второе место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов РПЛ
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