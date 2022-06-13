Смородская заявила, что в РПЛ никто не может заплатить за Алексея Миранчука 15 миллионов евро

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российские клубы не смогут позволить себе покупку полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

В интервью «Спорту день за Днём» Смородская заявила, что ни один клуб из РПЛ не сможет позволить себе трансфер в 15 миллионов евро за 26-летнего Миранчука. Эта цена является слишком высокой для лиги в нынешних реалиях.

Ранее в итальянской прессе сообщили о том, что «Аталанта» готова расстаться с 10 игроками в летнее трансферное окно. В этот список попал и российский полузащитник Алексей Миранчук.

В прошедшем сезоне-2021/22 россиянин сыграл 25 матчей за команду из Бергамо во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.