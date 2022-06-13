Нуньес, трансфер которого стал самым дорогим в истории «Ливерпуля», мог перейти в «Локомотив»

Бывший заместитель спортивного директора футбольного клуба «Локомотив» Андрей Лосюк заявил, что 22-летний новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мог год назад перейти в московский клуб.

«Да, нам его [Нуньеса] предлагали, но за цену, которую «Локомотив» тогда не мог себе позволить», — цитирует функционера «РИА Спорт».

Сегодня, 13 июня, стало известно, что «Ливерпуль» оформил трансфер форварда Дарвина Нуньеса за 100 миллионов евро. Таким образом, покупка нападающего стала самой дорогой в истории «красных».

В прошлом сезоне 22-летний Нуньес защищал цвета «Бенфики», он сыграл за лиссабонскую команду 41 матч, в котором забил 34 гола и отметился четырьмя голевыми передачами.