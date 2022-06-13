Ветеран «Зенита» назвал уход кого из легионеров станет фатальным для команды

Бывший защитник «Зенита» Андрей Кондрашов считает, что уход бразильцев окажется болезненным для команды.

«Клаудиньо, Малком, Барриос, Сантос. Да все, за исключением, пожалуй, только Ловрена. Он скорее доигрывает, чем играет», — цитирует Кондрашова «Спорт День за Днём».

25-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 31 матч, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. На трансфер игрока «Зенит» потратил 12 миллионов евро.

Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году, он перешёл из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Зенит» 35 матчей, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.

28-летний Вильмар Барриос перешёл в команду из Санкт-Петербурга в 2019 году из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Он в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» 37 матчей, отметившись голевой передачей.

Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» летом 2019 года, он перешёл в российский клуб из «Гамбурга» за 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец сыграл за команду 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.