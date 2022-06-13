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Ветеран «Зенита» назвал уход кого из легионеров станет фатальным для команды

13 Июня 2022 • 16:46 Комментировать

Бывший защитник «Зенита» Андрей Кондрашов считает, что уход бразильцев окажется болезненным для команды.

«Клаудиньо, Малком, Барриос, Сантос. Да все, за исключением, пожалуй, только Ловрена. Он скорее доигрывает, чем играет», — цитирует Кондрашова «Спорт День за Днём».

25-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 31 матч, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. На трансфер игрока «Зенит» потратил 12 миллионов евро.

Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году, он перешёл из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Зенит» 35 матчей, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.

28-летний Вильмар Барриос перешёл в команду из Санкт-Петербурга в 2019 году из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Он в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» 37 матчей, отметившись голевой передачей.

Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» летом 2019 года, он перешёл в российский клуб из «Гамбурга» за 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец сыграл за команду 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
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