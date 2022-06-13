Сёмин отреагировал на утверждение правил о пяти заменах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как относится к правилу пяти замен.

«Если чемпионат очень сложный, то это поможет ротации и сохранять физическое состояние игроков на протяжении всего сезона», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Сёмин добавил, что нужно посмотреть, как будут пользоваться тренеры топ-чемпионатов пятью заменами, и только после этого делать какие-то выводы.

Сегодня, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил на официальном сайте о том, что руководство организации утвердило правило пяти замен в одном матче на следующий сезон.