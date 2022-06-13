Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фенербахче» осуществил первый летний трансфер

13 Июня 2022 • 16:04 Комментировать

Центральный полузащитник португальской «Санта-Клары» Линкольн перешёл в «Фенербахче», об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, футболист летит в Стамбул со своими агентами, чтобы подписать контракт. Сообщается, что турецкий клуб заплатит за трансфер 3 миллиона евро плюс бонусы.

23-летний Линкольн перешёл в «Санта-Клару» летом 2019 года из «Гремио». В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и отдал 10 результативных передач.   

Ранее российские СМИ писали о том, что форвард Артём Дзюба может стать игроком «Фенербахче».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Артём Дзюба Чемпионат Турции Линкольн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
16:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на утверждение правил о пяти заменах
16:13 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Миранчука дал совет футболисту на фоне новостей о его возможном уходе из «Аталанты»
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» осуществил первый летний трансфер
15:14 · Россия. Премьер-лига
«Лукойл» будет формировать совет директоров с сезона-2022/23
14:34 · Россия. Премьер-лига
Компания из Киргизии будет шить форму для «Зенита»
14:21 · Россия. ФНЛ
Бегич разорвал контракт с «Рубином»
14:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» вышел из отпуска и приступил к тренировкам
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Всё идёт по плану». Семак – о восстановлении травмированных игроков «Зенита»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – о гендиректоре «Спартака» Мележикове: «Таких надо гнать в шею» 1
13:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Бердыев вряд ли станет тренером «Динамо» 1
13:20 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Фрайбург» может стать трамплином для Фомина 1
13:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Рыбус — наш парень
13:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» может подписать капитана «Спартака-2»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Ваноли рассказал, почему тренер ушёл из «Спартака»
12:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продолжить играть в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта
Все новости
Рекомендуем