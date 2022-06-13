«Фенербахче» осуществил первый летний трансфер

Центральный полузащитник португальской «Санта-Клары» Линкольн перешёл в «Фенербахче», об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, футболист летит в Стамбул со своими агентами, чтобы подписать контракт. Сообщается, что турецкий клуб заплатит за трансфер 3 миллиона евро плюс бонусы.

23-летний Линкольн перешёл в «Санта-Клару» летом 2019 года из «Гремио». В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и отдал 10 результативных передач.

Ранее российские СМИ писали о том, что форвард Артём Дзюба может стать игроком «Фенербахче».