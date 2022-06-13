Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал изменения на посту главного тренера московского «Спартака» – уход Паоло Ваноли и приход Гильермо Абаскаля.

- Сказать, что с уходом Ваноли российский спорт и «Спартак» в частности потерял выдающегося специалиста, я не могу. Ваноли показал в России двоякий результат. «Спартак» выиграл Кубок первый раз за последние почти двадцать лет, но с другой стороны, в чемпионате страны исход неудачный – десятое место.

На протяжении этих нескольких месяцев в игре «Спартака» не было видно тренерской руки Ваноли. Да, были удачные матчи, но были и неудачные. Если в целом подвести итоги его работы, то я бы назвал их неудовлетворительными как для руководства, так и для болельщиков. Победу в Кубке мы выведем здесь отдельно, за скобки.

Что касается Абаскаля, то, к сожалению, с его работой я не знаком. Думаю, российская спортивная общественность тоже с ними не знакома. Но в нынешнее время взять специалиста из Европы – это довольно-таки рискованное дело. Может быть так, что он через два-три месяца подвергнется давлению у себя на родине, и «Спартаку» опять придётся искать нового специалиста.

Молодость Абаскаля? В принципе, я всегда поддерживаю, когда дают дорогу молодым, но с другой стороны, Федун здесь даёт ещё и небольшую пощёчину российскому тренерскому цеху. Он как бы заявляет: «Где вы, отечественные тренеры? Где вы, отечественные специалисты?».

Если брать по-хорошему, то среди российских тренеров на ум приходят только два специалиста, которые могут возглавить «Спартака», – это Черчесов и Карпин. Но Черчесов, я думаю, не устраивает Зарему Салихову, а Карпин не устраивает Леонида Федуна. И они вряд ли наступят на своё «я» и пригласят на работу в «Спартак» одного или другого.

А другим нашим специалистам, которые целыми днями ходят на телевидение и рассказывают о том, какие они тренеры, мой совет – идти в команды второго дивизиона, первого дивизиона и показывать там свою работоспособность, состоятельность, как это делал в своё время Аленичев. Несмотря на своё громкое имя как футболиста, он пошёл работать в тульский «Арсенал» и довёл его от КФК до Премьер-лиги, после чего заслуженно получил приглашение в московский «Спартак».