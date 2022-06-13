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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Утверждено правило пяти замен в течение матча официально

13 Июня 2022 • 14:42 Комментировать

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ежегодном собрании в преддверии чемпионата мира изменил правило замен во время матча.

Пресс-служба организации сообщила о том, что после запроса игроков, тренеров и руководства команд в 2020 году, то есть, во время разгара пандемии коронавируса, было принято решение увеличить число замен во время матча до пяти.

Сегодня IFAB на общем собрании решил утвердить правило пяти замен, несмотря на завершение пандемии коронавируса.

Напомним, единственной лигой, где пока не работает правило пяти замен, является АПЛ. Известно, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп яростно выступает за увеличение лимита замен в лиге.


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