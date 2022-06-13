«Зенит» вышел из отпуска и приступил к тренировкам

Сегодня, 13 июня, пресс-служба «Зенита» сообщила, что команда вышла из летнего отпуска и приступила к тренировкам.

Сообщается, что в первый день в Удельном парке занимаются в общей группе:

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Станислав Крицюк.

Защитники: Давид Бязров, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Данила Козлов, Вячеслав Караваев.

Полузащитники: Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Кирилл Столбов, Ярослав Михайлов.

Нападающие: Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

В рамках подготовки к новому сезону-2022/23 «Зенит» примет участие в турнире Кубок Pari Премьер и сыграет три матча – против «Нижнего Новгорода», ЦСКА, «Сочи» и «Црвены Звезды». 9 июля команда Семака сыграет в Суперкубке России против «Спартака».