«Всё идёт по плану». Семак – о восстановлении травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что травмированные игроки продолжают восстанавливаться после травм по плану.

«Что касается травмированных, продолжает восстанавливаться Станислав Крицюк — он сейчас на поле. Что касается других травмированных, то всё идёт по плану», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Главный тренер добавил, что тренерский штаб ждёт, когда защитник Вячеслав Караваев начнёт довосстанавливаться на футбольном поле. То же самое касается и полузащитника Александра Ерохина. Семак сообщил, что Деян Ловрен присоединится к команде 21 июня.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. 9 июля команда сыграет против «Спартака» в матче за Суперкубок России.