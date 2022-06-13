Гаджиев: Бердыев вряд ли станет тренером «Динамо»

Бывший наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался по поводу кандидатов на пост нового главного тренера московского «Динамо».

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, что у динамовцев есть Желько Бувач, который позвал Сандро Шварца, и который сейчас сможет сделать правильный выбор в вопросе нового тренера. Опытный специалист отметил, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев вряд ли знаком Бувача, так что в «Динамо» он не окажется.

Напомним, что Сандро Шварц недавно покинул московскую команду и перебрался в берлинскую «Герту». В прошедшем сезоне динамовцы под шефством Шварца заняли третью строчку в РПЛ.