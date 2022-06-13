Кавазашвили: Рыбус — наш парень

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу польского новичка «красно-белых» Мацея Рыбуса.

Кавазашвили сказал Sport24, что рядом с Джикией польский защитник сможет играть уверенно, так что подписание Рыбуса пойдёт на пользу «Спартака». Экс-голкипер отметил, что Рыбус, в отличие от других поляков, не поливает Россию грязью.

«Мацей уже десять лет живёт в России, так что он наш парень», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что Мацей Рыбус в это трансферное окно перебрался из московского «Локомотива» в «Спартак». В прошедшем сезоне поляк провёл в РПЛ 21 встречу и сделал три ассиста.